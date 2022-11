Des cavaliers de la police fédérale en colère: le déménagement des chevaux au haras de Wisbecq à Rebecq fait (encore) du bruit

L’achat du haras de Wisbecq, dans la commune de Rebecq (Brabant wallon), où seront désormais stationnés les chevaux de la police fédérale, continue de créer des remous au sein de la police fédérale.

Dernière péripétie en date : l’exemption de 17 cavaliers de l’escorte royale, ce jeudi matin ! Des absences « en protestation contre le déménagement programmé le 29 novembre sans l’accord des syndicats », s’insurge Frédéric Fortunato, délégué permanent du syndicat policier SNPS. Un déménagement bâclé et mal préparé selon lui. « Un investissement de 11 millions d’euros et il n’y a pas de sanitaires pour le personnel ! », souligne-t-il. Autre reproche formulé : le manque de sécurisation du site. « On y rentre comme on veut. OK, il y a des caméras. Mais il n’y a personne pour intervenir ! »