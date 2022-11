Un consommateur de pédopornographie condamné à la prison ferme à Liège: il possédait des images par centaines

Le prévenu avait été dénoncé par le NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), une institution américaine qui avait mis en lumière des faits de diffusions d’images à caractère pédopornographique.

Une perquisition réalisée en août 2020 au domicile du prévenu avait confirmé la présence sur son matériel informatique d’images et de vidéos mettant en scène de jeunes enfants. Ces images étaient présentes par centaines et démontraient son activité sur des sites pédopornographiques durant les années 2019 et 2020.