Dossier intelligence artificielle, partie 5: comment sera notre monde connecté dans 5 ans ?

Comment envisager l’IA à 5 ans ?

BJ : « Je préfère me positionner sur 2030, comme date de référence. D’ici 8 ans, il y aura une plus grande utilisation de l’IA et surtout, elle sera présente dans tous les secteurs de l’activité humaine. Dans l’agriculture, la culture, l’enseignement, les administrations… Mais il est important de distinguer la réalité des fantasmes. En 2030, nous n’aurons pas des robots humanoïdes multitâches qui vont remplacer les êtres humains. Les voitures autonomes, contrairement à ce qu’on dit, n’existeront pas. Il y a beaucoup de marketing autour de cette idée. Surtout par Tesla. Mais il suffit d’aller dans des cercles d‘ingénieur pour savoir que la technologie n’est pas au point. D’ailleurs, il y a des poursuites judiciaires pour information trompeuse contre Tesla aux États-Unis. De plus, elle nécessite des dizaines de milliards d’investissements et, avec la crise, il n’y a plus cet argent. Par exemple, un actionnaire important d’Alphabet, la maison mère de Google, a demandé de réduire les coûts concernant la voiture autonome. Pire, la start-up financé par Ford et Volkswagen dans la voiture autonome a dû mettre la clé sous le paillasson. »

BF : « Il faut imaginer notre rapport à l’IA comme une vague et non un tsunami. L’imaginaire collectif pense que le monde va changer du jour au lendemain. On va se réveiller un jour et nous serons dans une autre réalité. Ce n’est évidemment pas comme cela que ça se passe. Il y a des essais, des erreurs dans les technologies. Les choses se font progressivement, par petites vagues. Les choses avancent un peu, reculent, puis reviennent. Et notre monde intègre ces nouveautés avec le temps. »

Dans quel système l’IA sera-t-elle la plus présente selon vous ?

BJ : « Pour moi, c’est dans le secteur médical. Aujourd’hui, nous sommes au tout début. Mais il existe déjà des algorithmes en radiologie pour reconnaître des cancers à des stades précoces. Ou pour détecter certaines maladies plus vite que les docteurs. Une technologie qui ne cesse de s’améliorer. C’est un gain de temps et d’argent (car les traitements seront moins coûteux pour la sécurité sociale. On peut aussi raisonnablement penser que l’IA pourra trier les patients dans les services d’urgence en fonction des priorités réelles. Nous aurons un gain d’efficacité. Nous aurons aussi probablement des découvertes de nouveaux médicaments grâce à l’IA ou des médicaments personnalisés en fonction des caractéristiques de chaque patient. Un médicament sur-mesure, unique et qui conviendra à ma santé. Sans compter que l’IA pourra gérer de manière optimale es prises de rendez-vous, les annulations, … permettant au secteur médical de se concentrer en priorité sur le médical et non l’administratif. »

BF : « La question n’est pas tant où elle sera la plus présente, mais plutôt où elle devrait l’être. L’IA est une technologie qui sert de très nombreux desseins et il importe de prioriser les applications qui servent le bien commun. « AI for Good » est ainsi une plateforme mise en place par l’ONU, qui promeut les avancées de l’IA s’inscrivant dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces ODD regroupent 162 cibles répondant aux objectifs généraux suivants : éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. L’IA peut, et doit être au service de ces objectifs. Nous savons d’ores et déjà que l’IA va gagner en importance dans de très nombreux secteurs, comme l’e-commerce, les soins de santé, l’agriculture, l’éducation, la finance, le marketing ou encore les ressources humaines... Il importera de rester vigilant quant à la finalité de chacune des applications, en faisant en sorte que celles œuvrant pour le bien commun prévalent dans un cadre régulatoire intelligent ».

Qu’est-ce qui pourrait freiner l’émergence de ce monde-là ?

BJ : « La confiance de la population dans ces systèmes-là. On pourrait avoir une technologie d’IA extrêmement intéressante, mais si les gens n’ont pas confiance, elle ne serait pas utilisée. Nous ne devons pas sous-estimer le rejet potentiel de la population mondiale. Souvenons-nous des lunettes Google. C’était révolutionnaire, mais ce fût un flop total. Les gens arrachaient les lunettes des personnes qui marchaient dans la rue. Autre exemple, les assurances pourraient utilisé à large échelle les chatbots, mais pour certains sinistres ou dossiers sensibles (incendie, accident voiture...) il est probable que nous continuerons à vouloir un rapport humain pour se sentir être compris par un autre être humain et ressentir de l’empathie envers nous.