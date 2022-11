Plusieurs fractures au visage et un passage aux soins intensifs: Patrice a été passé à tabac par Johnny, son rival amoureux, à Farciennes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques mois, Johnny, 31 ans, a une liaison avec la femme de Patrice, que nous appellerons Marielle. Le mari trompé est au courant. Entre le domicile conjugal qu’elle partage avec son époux depuis 17 ans et les bras de son amant, Marielle balance. La séparation est en marche. Et les relations tendues.

Le 13 janvier 2021, Johnny est en compagnie de Marielle. Il a bu plus que de raison et a l’humeur irascible. Cet après-midi là, il adresse 34 SMS en quelques heures à son rival, lui passe deux coups de fil. Et décide finalement de se rendre à son domicile, à Farciennes « pour s’expliquer ».