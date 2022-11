400 arbres pour créer une forêt Miyawaki au Château d’Hélécine: en route vers un écosystème forestier complet

Ces dernières années, de nombreux arbres situés au sein du Château d’Hélécine ont été abattus pour des raisons phytosanitaires (maladies) et pour assurer la sécurité des visiteurs. Pour compenser ces abattages, favoriser la biodiversité, améliorer le bilan carbone et embellir le site, un projet de replantation/reboisement à grande échelle a été lancé en 2021 dans le Domaine. Cet automne, pour la Sainte-Catherine, le Brabant wallon organise un projet participatif de création d’une « forêt Miyawaki ».

Un projet en plusieurs étapes

Ce projet s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres plantations récemment réalisées au Château d’Hélécine. Un arboretum a été créé derrière le pavillon. En plus des deux noyers noirs d’Amérique et du Sophora du Japon classés à l’inventaire de la Région wallonne, une quinzaine d’espèces différentes ont été plantées : un chêne de Hongrie, un savonnier, un arbre de fer… Ces arbres sont appelés à devenir remarquables par leur rareté et leur dimension. La zone humide située derrière le parcours de golf accueille des chênes des marais fastigiés et des bouleaux multi-troncs, des arbres qui aiment avoir les pieds dans l’eau. Le sentier qui longe le grand étang est bordé d’un magnifique alignement d’une trentaine d’ormes. Un verger conservatoire qui comptera une vingtaine de fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers) sera également planté cet hiver.

Une évolution au niveau provincial

Plus d’une cinquantaine d’arbres ont été plantés au cours des deux dernières années sur le site. Des projets qui témoignent des efforts importants consentis par le Brabant wallon, en collaboration avec les équipes du Château, pour revégétaliser le Domaine. Ces plantations ont un impact sur le paysage et le bien-être des visiteurs, mais pas seulement. Cette plantation s’inscrit dans la mise en œuvre du plan Colibri qui vise à réduire et compenser l’impact carbone du Brabant wallon. Les forêts stockent de 20 à 100 fois plus de CO2 que les autres écosystèmes.