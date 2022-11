Coupe du monde: voici pourquoi un retour de Romelu Lukaku, même sur le banc, aura un impact pour nos Diables (vidéo)

Romelu Lukaku sera-t-il présent pour affronter le Maroc, à l’occasion de la deuxième journée de Coupe du monde ? C’est la question que tous les fans des Diables se posent. De retour à l’entraînement collectif, l’attaquant de l’Inter Milan semble se remettre plus vite que prévu de sa blessure. Tellement vite que le débat autour de sa présence face au Maroc est désormais plus ouvert que jamais.

Dans notre émission « Talk-Mondial 2022 », nos experts Jean-Remy (VooSport), Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) et notre invité Nordin Jbari ont donné leur avis sur la question. Et ils sont unanimes : le retour de Romelu Lukaku, ne serait-ce que sur le banc, ferait un bien fou à notre équipe nationale. Et pourrait semer le trouble dans les esprits marocains…