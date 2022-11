Un marathon des lettres au centre culturel de Couvin, le 10 décembre

Le grand public sera mobilisé pour écrire des lettres de pression et des cartes de soutien en faveur de dix personnes dont les droits humains sont bafoués dans l’exercice de leur droit de manifester. Cette mobilisation internationale a de plus en plus de succès, selon ses organisateurs : « Des personnes sont libérées, enfin équitablement jugées ».

En 2021, 41.435 lettres et cartes de soutien ont été récoltées à travers la Belgique francophone.