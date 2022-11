Qui sont les 7 finalistes de la Voiture de l’Année ?

Après la Kia EV6 en 2022, qui sera la Car of the Year 2023 ? Réponse le 13 janvier prochain au Heysel, mais le jury, composé de journalistes de 22 pays européens, a déjà sélectionné 7 voitures sur les 45 de départ. Une short-list dévoilée par Stéphane Lémeret, éditeur du magazine Auto Trends, membre du jury et co-organisateur de l’événement.

Une majorité d’électriques

Parmi ces finalistes, on retrouve 4 modèles exclusivement électriques dont la Volkswagen ID. Buzz, la Jeep Avenger, la Nissan Ariya et la Toyota bZ4X/ Subaru Solterra (ces deux modèles n’en font qu’un, car il s’agit en réalité des mêmes voitures). La Kia Niro, qui est disponible en hybride rechargeable et en électrique, est aussi de la partie. Enfin, deux modèles français complètent la liste : la Peugeot 408 et le Renault Austral, tous deux hybrides.