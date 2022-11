La prune de Namur mise à l’honneur lors de la Semaine de l’Arbre

« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. » À cette occasion, la Ville de Namur distribue des haies et des arbres fruitiers aux citoyens. Cette initiative a pour objectif de promouvoir la biodiversité. « Planter un arbre ou une haie, c’est un geste constructif qui témoigne de notre volonté commune de participer à rendre notre territoire plus vert et renforcer son maillage écologique. Un petit geste aux grands bénéfices pour la faune et la flore locale », rappelle Charlotte Mouget, l’échevine de la Transition écologique.

Deux kits

Le service Nature et Espace Verts propose aux citoyens deux kits différents lors de la Semaine de l’Arbre. Le premier est un kit d’arbres fruitiers : prunellier, noisetier, cornouiller mâle, sureau noir et néflier. Le second kit est spécialement conçu pour les oiseaux. Il sera composé de viorne obier, d’aubépine, de sureau à grappes, d’un sorbier et de bourdaine. Ces plantations visent à protéger les oiseaux afin qu’ils puissent construire leur nid, se protéger des prédateurs et se nourrir.