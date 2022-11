Le Lac de Bambois a accueilli plus de 60.000 visiteurs en 2022

Après deux ans de pandémie, cette saison 2022 signait également le retour de l’événementiel. La troisième édition du Réveil du Lac a attiré plus de 3.000 participants alors qu’ils ont été plus de 700 à profiter des Fééries du Lac. Les stages nature et pêche ont accueilli 533 enfants tandis que les animations pédagogiques en ont reçu 2.500. Les visites guidées ont, quant à elles, attiré 505 personnes.

Réouverture le 4 mars

Le site rouvrira ses portes au grand public le samedi 4 mars 2023. La partie couverte du Jardin de l’Enfant sera réhabilitée afin d’y présenter les animaux nocturnes de la région. Le Réveil du Lac suivra le nouveau calendrier des vacances scolaires et se tiendra pour la première fois le week-end des 13 et 14 mai.