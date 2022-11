Jem le week-end: Jean-Marc Franco a son analyse de la consultation populaire de Bertogne

Dimanche dernier, les habitants de Bertogne étaient invités à donner leur avis sur la fusion entre Bastogne et Bertogne. Une consultation que les autorités n’ont jamais vraiment souhaitée. Avant ce rendez-vous, les habitants de Bertogne ont entendu à de nombreuses reprises que le résultat ne changerait rien. Sur la consultation, et contrairement aux recommandations, il était écrit que ce vote n’était pas obligatoire.

Malgré tous ces incitants, 42 % des Bertognards se sont déplacés et 65 % ont voté non. Un joli succès pour la minorité et on peut parler d’un désaveu pour les autorités en place. Mais le bourgmestre de Bertogne ne voit pas cela de la même façon. « C’est certain, tous les gens contre la fusion sont sortis de leur maison pour aller à la consultation populaire… Ceux qui sont sortis pour voter « OUI » sont sortis pour marquer leur accord. Un accord encore plus marqué que celui des gens qui ne sont pas sortis », a-t-il lancé. Une analyse personnelle et inspirante pour JEM.