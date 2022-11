Rotary Val d’Espierres: 40.000€ récoltés pour 7 associations de la région

Le 1er mai dernier, le Rotary Val d’Espierres organisait sa traditionnelle balade de Ronceval. Une version différente puisque le lieu a changé. C’est la Ferme des Jeunes, association bien connue des Dottigniens, qui les a accueillis pour cette première édition en dehors du domaine de Ronceval. Des marcheurs, des cyclistes et les automobilistes ont marché ou roulé pour la bonne cause. L’événement avait connu beaucoup de succès et la foule était au rendez-vous.

À tel point que les membres du Rotary Val d’Espierres ont récolté 40.000 € au profit des différentes associations qui ont sollicité leur aide. Au nombre de 7, elles œuvrent dans des domaines très variés : l’enfance, la maladie, la jeunesse, la précarité… Un véritable soulagement après deux années chahutées par la crise sanitaire. « Ce qu’il s’est passé pendant deux ans a perturbé la vie de tout le monde, et sans aucun doute celle de vos associations. De la nôtre également puisque, pendant deux années consécutives, nous n’avons pu réaliser notre activité principale qu’est la balade de Ronceval. Nous sommes très heureux de reprendre nos bonnes habitudes », souligne Jacques Keppers, membre du Rotary.