Les deux animateurs-vedettes de la RTBF se séparent: Audrey et Cyril, c’est fini!

De leur histoire d’amour, il ne reste désormais plus que les photos et les souvenirs. Nous sommes en décembre 2017 dans le froid new-yorkais. L’ambiance de Noël est partout, Cyril le romantique demande son Audrey en mariage en plein cœur de Central Park. Ces deux-là semblent unis à jamais. Sur la photo que les amoureux postent sur les réseaux, Audrey montre fièrement sa bague.

Audrey et Cyril, c’est l’histoire d’une longue amitié. À l’époque, ils travaillent ensemble sur Fun Radio. Les collègues les trouvent complices, on les verrait bien ensemble mais les deux futures stars de la radio ne sont que des super-potes. L’amitié dure et perdure mais l’histoire finit par donner raison à l’entourage. Le couple d’amis devient couple tout court. Cyril est déjà papa d’une petite fille, il fait une place à la deuxième femme de sa vie.

Le temps s’écoule et Cyril désormais à Vivacité prend son envol. Audrey n’est jamais loin et rejoint son compagnon sur la chaîne de la RTBF.