Titi fête ses… 80 ans: à anniversaire exceptionnel, programmation exceptionnelle

Le 21 novembre 1942, les Américains découvraient « Histoire de chatons » (« A Tale of Two Kitties » en V.O.), un cartoon Merrie Melodies réalisé par Bob Clampett. L’histoire de Babbit et Catsello, deux chats qui marchent derrière une palissade… L’un est grand et maigre, l’autre, petit et replet. Quand Catsello se plaint bruyamment qu’il a faim, Babbit lui propose de manger un oiseau. Il lui montre un nid dans lequel se trouve… Titi. La toute première apparition du canari, oisillon sans plumes à cette époque !

C’est en 1945 que Titi va croiser la route d’un chat nommé Sylvestre, dit « Grosminet », qui tente sans cesse de l’attraper dans sa cage pour en faire son dîner. Les ennemis jurés vont ainsi former un duo qui ne se séparera plus et touchera plusieurs générations. Des grands-parents d’hier aux enfants d’aujourd’hui, tout le monde connaît l’antagonisme entre Titi et Grosminet, leurs aventures rocambolesques, et la célèbre réplique de Titi : « Z’ai cru voir un ’rominet » !