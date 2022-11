Spa mise sur la magie des fêtes avec un marché de Noël d’un mois au lieu de 3 jours et la seule patinoire de la région

L’un des contes de Noël les plus connus n’est autre que A Christmas Carol de Charles Dickens. Dans l’histoire, qu’on a pu voir au cinéma avec Mickey, les Muppets ou encore Jim Carrey, Scrooge est visité par l’esprit du Noël présent, passé et futur. Concernant le marché de Noël de Spa, il sera visité par l’esprit de Francis Bastin cette année. C’est-à-dire qu’il va respecter la tradition et les idées lancées à l’époque par l’échevin décédé cette année, mais il va également évoluer énormément. Le premier changement notable est que le marché va rester bien plus longtemps. Les années précédentes, il n’avait lieu que durant un week-end soit 3 jours. Cette année, il débutera le 9 décembre pour fermer le 9 janvier. On ne pourra pas y boire du vin chaud chaque jour cependant.

Le marché restera ouvert les deux premiers week-ends soit le 9, 10, 11, 16, 17, 18 ainsi que durant les vacances scolaires à l'exception du 25 et du premier janvier. « On respectera l'esprit de Francis qui était échevin des commerces et des jumelages car tous les jours des commerces locaux et des associations seront présents de même que des échoppes venant des différentes villes avec qui Spa est jumelée », nous décrit la nouvelle présidente des commerçants Lætitia Bogais, la patronne de chez Boteye où l'on vend des cocktails.

Un des marchés de Noël de Spa. - Archive phodoc@lesoir.be

On y trouvera une petite dizaine d'échoppes, mais elles tourneront pour que chacun ait voix au chapitre. Le marché se veut festif puisqu'il y aura fréquemment des activités comme des concerts. Il y aura également des événements musicaux lors des nocturnes comme le passage de DJ's. Une patinoire synthétique Autre modification importante, il y aura une patinoire cette année, non pas de glace, mais bien synthétique. Logique au vu des coûts de l'énergie, il n'est pas question de dépenser des mille et des cents pour cet outil aussi touristique qu'il soit. Si l'une des principales critiques des patinoires synthétiques vient surtout du fait qu'elles glissent moins bien. À Spa, on nous garantit une patinoire qui glisse. « Les hockeyeurs s'entraînent dessus… La technologie a beaucoup progressé. Ça glisse autant que de la glace », certifie Barbara Krickel qui fait partie de l'organisation. Au niveau financier, on fait certes des économies au vu de la conjoncture actuelle, mais le prix de la location est relativement important. Dans le futur, rien ne dit que l'on ne retentera pas l'expérience d'une patinoire synthétique même si les prix de l'énergie retrouvent un niveau raisonnable. La patinoire fera approximativement les mêmes dimensions que les autres années. Elle sera située sur la place Royale en face de la Bobeline. Si l'année dernière elle était sous un gros chapiteau, la décoration sera un brin différente puisqu'elle s'inscrira sous une tente berbère.