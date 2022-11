Chronique judiciaire de Me Loïc Richard : «La prison n’a jamais permis de soigner personne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ça continue. Huit jours après le drame qui a coûté la vie à l'inspecteur Thomas Monjoie, un homme originaire de Martelange s'est présenté le 18 novembre à l'hôpital Sainte Anne à Anderlecht en criant « Allahu Akbar » et en assénant qu'il « allait tuer tout le monde ». Privé de liberté, l'homme a été inculpé dimanche 20 novembre 2022 et placé sous mandat d'arrêt à la prison de Saint Gilles. L'homme, prénommé Hamza, souffrait-il de troubles psychiatriques? On peut le penser. Mais on ne le saura jamais car lundi 21 novembre 2022, l'individu s'est suicidé en prison en mettant le feu à son matelas. Comme ce fut le cas quelques jours auparavant, la procédure de mise en observation forcée fut un échec. Les magistrats n'avaient donc d'autres choix que de placer l'individu sous mandat d'arrêt.