James, 34 ans, pensait avoir trouvé une astuce pour ne pas devoir payer ses 11 amendes de stationnement, mais tout ne s’est pas passé comme prévu: «C’est tout simplement de la fraude»

James Barford de Cotgrave a été condamné à payer plus de 2.300 euros après s’être garé illégalement à plusieurs reprises et avoir produit de faux bons de livraison et factures pour éviter au moins 11 contraventions de stationnement, rapporte Leicester Live.

L’homme a affirmé qu’il effectuait des livraisons pour une entreprise appelée JB Designs Ltd. Cependant, JB Designs Ltd n’est pas enregistré auprès de Companies House. À d’autres occasions, il a déclaré qu’il travaillait pour Pivotal Retail Marketing, mais on a découvert plus tard qu’il n’avait jamais travaillé pour eux.