Le verdict est tombé: 78 sportifs de haut niveau seront sous contrat à la FWB en 2023

Les dés sont jetés ! Valérie Glatigny (MR), la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a validé ce vendredi la liste des athlètes francophones (ou affiliés à un club francophone) qui bénéficieront d’un contrat de sportif de haut niveau pour l’année 2023. Un contrat d’un an renouvelable, rappelons-le, car chacun d’entre eux devra justifier au cours de l’an prochain la confiance qui leur aura été accordée.

Par rapport à 2022, le nombre de sportifs ainsi « subsidiés » passera de 66 à 78 (43 hommes et 35 femmes), une augmentation importante rendue possible par un budget supplémentaire de 275.000 qui s’ajoute à l’enveloppe initiale de près d’1 million d’euros, en grande partie en raison de la proximité des Jeux de Paris 2024. Plusieurs types de contrats existent, selon que l’on réside à Bruxelles (ACS, agent contractuel subventionné) ou en Wallonie (APE, aide à la promotion de l’emploi) ; les anciens contrats Rosetta, appelés aussi « contrats premier emploi » et réservés aux jeunes de moins de 26 ans, ont été pérennisés et renommés contrats SHN (sportifs de haut niveau).

Par rapport à l’an dernier, 12 athlètes sous contrat n’ont pas été reconduits, parfois logiquement en raison d’une fin de carrière comme c’est le cas de la nageuse Fanny Lecluyse, d’une pause pour des raisons professionnelles comme le taekwondoka Si Mohammed Ketbi, ou d’un manque de résultats comme l’athlète Claire Orcel.

Parmi les 24 « petits nouveaux », on enregistre l’arrivée de la toute jeune Sarah Chaari, 17 ans, qui vient d’être sacrée championne du monde de taekwondo (-62 kg), mais aussi les nageuses Florine Gaspard et Alisée Pisane, qui ont brillé ces dernières semaines, la biathlète Lotte Lie, présente en février aux JO d’hiver de Pékin, ou l’athlète Naomi Van den Broeck, membre des Belgian Cheetahs, le relais 4 x 400 m féminin.

Dans les sports qui comptent le plus de sportifs sous contrat, l’athlétisme (11) bat le hockey (10) d’une courte tête, le judo (6) occupant la troisième place du podium.

LES ATHLÈTES SOUS CONTRAT EN 2023

Athlétisme (11) : Cynthia Bolingo, Eliott Crestan, Ismaël Debjani, Koen Naert, Delphine Nkansa, Nafissatou Thiam, Naomi Van den Broeck, Robin Vanderbemden, Elise Vanderelst, Julien Watrin, Anne Zagré.

Biathlon (2) : Florent Claude, Lotte Lie.

Breaking (1) : Lucas El Raghibi.

Canoë-kayak (1) : Léo Montulet.

Cyclisme (4) : Thibaut Bernard, Pierre De Froidmont (VTT), Emeline Detilleux (VTT), Martin Maes (descente/enduro).

Escalade(3) : Chloé Caulier, Nicolas Collin, Simon Lorenzi.

Gymnastique (1) : Maxime Gentges.

Haltérophilie (1) : Anna Van Bellinghen.

Handisport (5) : Wim De Paepe (triathlon), Michèle George (dressage), Joachim Gérard (tennis), Maxime Hordies (handbike), Klison Mapreni (goalball).

Hockey (10) : Tom Boon, Lucie Breyne, Tanguy Cosyns, John-John Dohmen, Charlotte Englebert, William Ghislain, Emma Puvrez, Justine Rasir, Alexia t’Serstevens, Victor Wegnez.

Judo (6) : Sophie Berger, Sami Chouchi, Abdul-Malik Umayev, Charline Van Snick, Jorre Verstraeten, Gabriella Willems.

Ju-jitsu (1) : Licaï Pourtois.

Karaté (4) : Lucas Costa, Walid Deghali, Quentin Mahauden, Younes Oualad Haj Amaar.

Lutte (2) : Ayub Musaev, Ibrahim Tabaev.

Motocyclisme (1) : Antoine Magain.

Natation (4) : Valentine Dumont, Florine Gaspard, Alisée Pisane, Logan Vanhuys.

Rugby (5) : Cécile Blondiau, Margaux Lalli, Emilie Musch, Manon Nairac, Margaux Stevins.

Savate (1) : Matthieu Noirhomme.

Ski (2) : Maximilien Drion du Chapois (ski alpinisme), Armand Marchant (ski alpin).

Taekwondo (4) : Badr Achab, Jaouad Achab, Raheleh Asemani, Sarah Chaari.

Tennis de table (1) : Adrien Rassenfosse.

Triathlon/duathlon (5) : Christophe De Keyser, Arnaud Dely, Claire Michel, Maurine Ricourt, Alexandra Tondeur.

Voile(3) : Sophie Faguet, Jonas Gerckens, Wannes Van Laer.