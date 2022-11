Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Je vous demande d’applaudir Sarah, qui vient d’être sacrée championne du monde de taekwondo ! » Dans les catacombes du bâtiment de la Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB, les étudiants s’exécutent avec le sourire après la remarque de leur professeur. Sarah Chaari, elle, baisse la tête, trop gênée de tant d’honneur, et se cache un peu plus derrière les grandes lunettes qui garnissent son visage diaphane qui fait un peu plus ressortir le rougissement de ses joues. Elle est encore en mode récupération moins d’une semaine après avoir conquis le titre mondial des moins de 62 kg en taekwondo et deux jours après être rentrée du Mexique où avait lieu la compétition, mais ne pouvait décemment plus trop déserter les auditoires. Quand on est étudiante en première année de médecine, chaque cours compte…

A 17 ans (NDLR : on lui a fait « sauter » une classe après sa deuxième primaire parce qu’elle « s’ennuyait »), il faut le dire, elle n’a jamais eu trop l’habitude de perdre son temps. Alors qu’elle a encore six mois à attendre avant d’atteindre sa majorité, Sarah Chaari s’est lancé ce défi improbable de tout combiner, études universitaires et sport d’élite, de très haut niveau tous les deux. « La médecine, cela m’a pris avant d’entamer ma rhéto », raconte-t-elle. « Je ne savais pas trop ce que je voulais faire après mes études secondaires, alors je me suis dit “Je vais essayer”. Durant toute ma dernière année d’humanités, j’ai suivi des cours préparatoires, chaque samedi entre six et huit heures par jour, pour être prête pour le concours d’admission de juillet, qui se déroulait au Heysel. Au bout du compte, j’y ai obtenu la moyenne. » Comme à peine 6 % des inscrits…