Morad Laqlii, conseiller communal à Arlon, né au Maroc, sera supporter des Diables: «Mon cœur est pour la Belgique»

Ce dimanche, la Belgique et le Marcoc vont se retrouver sur le coup de 14 heures pour une rencontre décisive pour leur avenir dans cette Coupe du monde. On le sait, les liens entre les deux pays sont très étroits, et ce match risque d’être un peu étrange pour beaucoup de monde. Morad Laqlii n’a lui, pas attendu le coup d’envoi pour choisir son camp. « Je suis corps et âme avec la Belgique », clame l’enseignant. « Je suis né et j’ai vécu au Nord du Maroc. J’y ai fait une partie de mes études avant de venir en Belgique. Je n’ai pas de choix à faire car je suis un grand supporter des Diables rouges. »

Ce n’est pas la première fois que les deux nations se retrouvent dans la plus prestigieuse compétition. En 1994, aux USA, la Belgique s’était imposée 1-0 grâce à un but de Marc Degryse. « À l’époque, je disais qu’on avait perdu la rencontre, car je vivais toujours au Maroc », sourit le conseiller communal. « Pour la rencontre de dimanche, je vois un 0-0. J’ai été déçu par le premier match de notre équipe. Je n’aime pas les discours qui disent que le plus important c’est la victoire. Je préfère perdre en aillant proposé du beau jeu. J’aimerais que la Belgique termine première de son groupe et le Maroc deuxième. Ensuite, ce serait magnifique de voir les équipes se retrouver en finale (sourires). »