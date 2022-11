Mustapha insiste, il n’est pas entré par effraction au domicile de son compagnon à Marcinelle: «J’étais en Allemagne à l’époque»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le prévenu n’en démord pas : il y a erreur sur la personne. Il n’était pas en Belgique lorsque les faits qu’on lui reproche ont été commis. Il fait donc opposition à ce premier jugement.

On reprend donc depuis le début… Le 14 novembre 2019, Mustapha se présente au domicile de Bryan et de sa famille, à Marcinelle. On lui refuse l’entrée : le prévenu défonce la porte. Elle cède partiellement sous ses coups de pied. Suffisamment pour qu’une brèche se crée et que Mustapha s’y engouffre pour pénétrer à l’intérieur de la maison.