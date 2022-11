La Clinique André Renard ferme ses polycliniques de Chênée et de Poulseur

De plus, il faut souligner une conjoncture socio-économique difficile qui, malheureusement, ne va pas trouver d’issue miraculeuse à court terme. Enfin, l’explosion des coûts en général et des coûts énergétiques en particulier constitue un point important dans notre budget global. », explique la Clinique par voie de communiqué.

Prévues pour 2023

Ces fermetures auront lieu progressivement : « L’échéance fixée est établie au 1er trimestre 2023. Il s’agit d’un objectif non-contraignant. En effet, nous privilégierons la continuité à tous niveaux, et visons l’organisation la plus optimale possible. Cette réorganisation de l’offre de soins sur 3 sites principaux (accessibles, parking aisé, rénovés…) fait partie intégrante de notre plan de relance et nous permettra de préserver la continuité (et la qualité) des soins que nous nous devons d’offrir à nos patients ainsi que les meilleures conditions de travail pour nos collègues. Aucune perte d’emploi n’est envisagée ! »