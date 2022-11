Coupe de la Province du Hainaut: Solre-Saint-Géry, le rescapé de la Botte, mise sur les jeunes pour affronter la P1 Flénu en 16es de finale

Contrairement à ce que nous avions écrit il y a un mois, Erpion n’était pas la dernière équipe de la Botte encore en lice en Coupe du Hainaut. Il ne s’agissait que du tour d’alignement et il est désormais l’heure de jouer les 16es de finales avec, cette fois-ci, bien un ultime représentant de la région : Solre-Saint-Géry.

Arrivé jusqu’en 16e de finale de la Coupe du Hainaut, le 12e de P3D accueille la P1 de Flénu, ce samedi à 14h30. Après avoir éliminé la P4 de l’Entente Châtelet (8-1), la P2 de Beaumont (2-2, 4-3 aux t.a.b.) et la P4 de l’ES Mominoise (3-1), les Solréziens passent encore un cap, face à une équipe qui s’affiche à la 6e place de la meilleure série hennuyère. De leur côté, les Flénusiens sont venus à bout des P3 de Meslin (1-2) et de Forchies (0-6) pour en arriver là.

Pour l’occasion, Gianni Amico, tenu par des impératifs professionnels, laissera sa casquette d’entraîneur au capitaine, Patrick De Coster. Mais cela n’a pas empêché le T1 de bosser son sujet avec ses joueurs, cette semaine. « Flénu va très vite, avec une grande vitesse d’exécution, un très bon attaquant et deux flancs rapides », explique Amico qui devra encore se passer de nombreux éléments blessés : Kilian Amant, Pierre Coppée, Cyril Watthée, Junior Hannoteau, Mehdi De Beukelaer, Michaël Dadache, Antoine Roisin, Thomas Ferré et Guillaume Meunier, en plus de Maëllan Canard dont la saison est finie. « Ce sera l’occasion de donner du temps de jeu à Tom Herpers, 21 ans, au goal, et à Matteo Amico, 18 ans, en milieu relayeur. On mange notre pain noir en attendant le mois de janvier… »

Giuliano Depasquale