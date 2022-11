La philosophe et politologue carolo Chantal Mouffe hospitalisée au Chili: elle a été victime d’un arrêt cardiaque

Elle se trouvait en Amérique du Sud pour prendre part à des activités et cérémonies d’hommage organisées par l’Université de Valparaiso. Un événement en hommage à Ernesto Laclau, politologue argentin avec qui elle avait co-écrit l’ouvrage « Hégémonie et stratégie socialiste ».

Plusieurs médias chiliens ont rapporté la nouvelle, ce jeudi. La philosophe et politologue belge , originaire de Charleroi, Chantal Mouffe, a été hospitalisée à Valparaiso suite à un arrêt cardiaque.

La veille, elle avait prononcé un discours lors du séminaire intitulé « Les ruptures et apports théoriques de Laclau », toujours à l’Université de Valparaiso.

Chantal Mouffe est née à Charleroi le 17 juin 1943, elle a été professeur au Département de science politique et relations internationales de l’Université de Westminster à Londres. Elle est considérée comme l’une des figures intellectuelles les plus importantes de la gauche au niveau mondial et une référence pour le Front large.