Une personne tombe sous une rame de métro à la gare de Bruxelles-Central: la victime a survécu, il s’agirait d’une tentative de suicide

La victime a survécu et a été emmenée à l’hôpital, selon la police fédérale. Il s’agirait d’une tentative de suicide, d’après des sources policières.

Le trafic du métro a été interrompu entre les arrêts Beekkant et Arts-Loi sur les lignes 1 et 5 pendant plus d’une heure et demie. Les bus 29, 38, 63, 65, 66, 71 ne s’arrêtaient plus non plus à la gare centrale, mais ont à présent repris.