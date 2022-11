Voici toutes les distributions d’arbres fruitiers prévues à Mons-Borinage pour la semaine de l’arbre

À Saint-Ghislain

– Une distribution d’arbustes, de bulbes et de sachets de graines de prairies fleuries est prévue au hall de maintenance de Tertre le samedi 26 novembre de 9h à midi. Des stands sur les diverses actions et activités du Plan communal du développement de la nature et un atelier de compostage en collaboration avec l’intercommunale Hygea sont prévus. Plus d’infos au 065 76 19 41