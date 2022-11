Josiane Coruzzi, le confinement lié au covid 19 a vu l’augmentation des appels au secours de femmes, coincées avec un conjoint violent. Quelle est la situation aujourd’hui ?

Le confinement a été terrible effectivement. En temps normal, les femmes victimes peuvent aller conduire les enfants à l’école, faire leurs courses… Là, elles ne pouvaient plus s’enfuir, ne pouvaient plus prendre des moments de respiration pour supporter la situation. On a dû gérer l’impuissance. On l’a vu via la ligne « Écoute violence conjugale », dont nous sommes les cogestionnaires avec l’ASBL Praxis et le collectif contre les violences et l’exclusion de Liège : on était à plus de 45.000 appels pendant les premières étapes du confinement. Aujourd’hui, les centres d’aides et de prises en charges sont rouverts et la situation est redevenue, entre guillemet, normale. Mais le covid n’a fait que révéler l’ampleur des violences, il n’y en avait pas plus et il n’y a pas de diminution maintenant.

Josiane Coruzzi - David Claes

Pour l’instant, c’est la coupe du monde de football au Qatar. Des études anglaises montrent que les violences envers les femmes augmentent considérablement pendant cette période. Est-ce que vous remarquez la même chose ici ?