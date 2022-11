Samira Cherfaoui, la Belge de «MasterChef», s’installe à l’Écailler du Palais Royal au Grand Sablon: nous avons testé son menu!

Dès ce 1er décembre, et tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année, Samira, la Belge au parcours remarquable dans « Masterchef » sur France 2, pose ses valises à l’Écailler du Palais Royal, dans le quartier du Sablon. Si vous n’avez pas suivi le retour de l’émission culinaire autrefois diffusée sur TF1, vous avez peut-être déjà vu Samira dans « Objectif Top Chef » ou encore dans « My Tiny Restaurant ».

Chaque midi et soir, Samira propose un menu en cinq services spécialement concocté pour l’occasion. Croupouk à l’encre de seiche et ses dés de thon rouge, carpaccio de Saint-Jacques, Cromesquis de crevettes, agneau en croûte de pistache et coriandre… autant dire que ça promettait, et nous n’avons pas été déçus ! Fins, goutus, et dans le souci du détail, les plats ne vous décevront pas, tant sur le visuel que sur le gustatif. Le tout pour 105 euros sans les boissons, un prix relativement abordable pour un menu gastronomique et des produits de qualité.