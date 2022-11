«KapLab», le labo du centre de revalidation d’Esneux, réalise des objets imprimés 3D pour aider les personnes porteuses d’un handicap

Une enveloppe de 108.000 euros vient d’être octroyée au projet KapLab, sur la période s’étalant de mai 2022 à fin avril 2023, via la vice-présidente wallonne et ministre de la Santé, Christie Morreale. KapLab, c’est un centre d’innovations, basé au cœur du service de revalidation du CHU, sur le site de l’Ourthe-Amblève à Esneux.

de videos

Des poignées, joysticks et autres outils…

À l’exemple donc de Mehdi, invalide, pour qui a été fabriqué un boîtier sur-mesure lui permettant d’y placer sa télécommande TV afin qu’elle reste bien stable lorsqu’il l’utilise. D’une poignée pour se servir lui-même de sa brosse à dents aussi, ou encore d’un petit socle qui l’aide à ouvrir seul les bouteilles d’eau… Ou de cette petite fille, touchée par un AVC à l’âge de 3 ans, aujourd’hui hémiplégique, pour qui a été fabriquée une coque adaptée à ses pédales, lui permettant de refaire du vélo. Citons encore un bracelet-fourchette, un dérouleur de papier WC, un adaptateur pour coupe-ongles et autres innovations pour ce patient amputé d’un bras. De joysticks sur-mesure adaptés aux chaises roulantes électriques.

de videos

Depuis mai 2021, 97 projets ont ainsi été réalisés par KapLab, améliorant le quotidien de 68 patients et 27 sociétés. « Nous touchons à tous les domaines, selon le besoin réel de la personne. Nous travaillons aussi aujourd’hui beaucoup sur la handigaming pour créer des pièces adaptées aux personnes paralysées qui, à l’aide de leur bouche, menton et souffle, peuvent jouer à des jeux vidéos, ou utiliser leur ordinateur », poursuit Alice de Magnée, ergothérapeute.

Alice de Magnée, ergothérapeute. - E.D.

KapLab travaille en collaboration avec le CHU de Liège, mais aussi l’Université de Liège ou encore Relab, l’atelier numérique qui les soutient avec son matériel plus imposant, mais aussi diverses écoles liégeoises ou encore hollandaises et des sociétés spécifiques qui leur permettent de développer des projets de plus grande ampleur. Une première formation de trois jours s’est aussi tenue la semaine dernière, à destination des patients handicapés, leur permettant d’apprendre eux-mêmes à concevoir puis imprimer en 3D les outils qu’ils imagineraient. Deux autres se tiendront encore courant 2023, et connaissent un beau succès.

Une extension d’un doigt pour mieux attraper. - KapLab

Niveau prix, n’est facturé au patient que le coût de la matière première de la création. « Un joystick de chaise roulante par exemple, de 18 grammes de quantité de plastique, va coûter 8,6 €. Ce qui revient même moins cher qu’une marchandise standard qu’on retrouve sur le marché alors qu’il s’agit de sur-mesure », explique Lara Marquet, ingénieur biomédical.

Lara Marquet, ingénieur biomédical. - E.D.

Heureux du subside reçu pour poursuivre sur cette belle lancée, l’équipe du KapLab souhaiterait aller plus loin encore, en incluant notamment davantage la micro-électronique dans ces projets, mais aussi en agrandissant ses locaux, beaucoup trop petits face aux réalités de leur travail.