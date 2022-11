Ce gouvernement a-t-il un souci budgétaire ?

Sur la technique, il y a un travail qui doit être fait par la nouvelle secrétaire d’État pour rassurer tout le monde et que chacun ait les bonnes informations. Après, nous sommes en période de crise. Et il est de notre responsabilité de préserver le tissu socio-économique, nous devons être un amortisseur pour les gens, les ménages et les entreprises et changer la perception des choses : oui, ça coûte, mais si on ne le faisait pas, ça serait la catastrophe. Des gens tomberaient dans la pauvreté, des entreprises fermeraient à la pelle. On ne doit surtout pas commettre la même erreur que celle après la crise économique où on s’était serré la ceinture à fond, mais à quel prix ?!