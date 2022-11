La FN Herstal aide à la reconstruction à Trooz: plusieurs projets en lien avec les jeunes financés

Les terribles inondations de juillet 2021 ont particulièrement touché Trooz. Ainsi, plus d’un an plus tard, la commune tente toujours de se reconstruire, mais les moyens nécessaires sont colossaux. Par chance, l’administration communale peut compter sur la solidarité tant de la population que des sociétés privées. Parmi ces dernières, la FN Herstal qui a offert un don de plusieurs dizaines de milliers d’euros afin de financer des projets qui touchent la réinsertion des jeunes dans le milieu sportif.

Un dossier qui a d’ailleurs été abordé lors du dernier conseil communal de Trooz. En effet, « les conseillers ont approuvé la convention entre la Commune de Trooz, le CPAS et Herstal S.A (anciennement FN Herstal) concernant la remise en état d’installations sportives et annexes du Football Club de Trooz », a indiqué l’administration communale via sa page Facebook.