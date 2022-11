Coupe du monde: deux ans après sa disparition, un bel hommage rendu à Diego Maradona dans les rues de Doha (vidéo)

Ce vendredi à 11h30, un hommage a été rendu à Doha pour le deuxième anniversaire de la mort de Diego Maradona. Plusieurs champions du monde argentins de 1978 et 1986 étaient présents, mais aussi le président de la FIFA, Gianni Infantino.

«Le privilège de ma génération est d’avoir partagé son moment le plus glorieux», a avancé au nom de ses collègues Jorge Valdano, équipier du Pibe au mondial 1986.

«Quand ils m’ont parlé de cet hommage, il ne m’a fallu qu’une seconde pour accepter», a prétendu Infantino. «J’aimerais que dans chaque Coupe du monde, à partir de maintenant, il y ait un jour où nous célébrons Diego Armando Maradona. Il y a très peu de gens qui ont fait ce qu’il a fait en football. Je suis fan de l’Inter et d’Italie, mais nous aimons Diego. Il a été un grand leader en Argentine et dans le monde entier. On aurait voulu que Diego soit avec nous dans cette Coupe du monde, mais il est dans nos cœurs. »

Et dans la soirée, c’est une maré de supporters argentins qui ont chanté à la gloire d’El Pibe de Oro.

Maradona est mort d’une crise cardiaque le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans. En mauvaise santé, il s’était fait opérer du cerveau quelque temps auparavant.