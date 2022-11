Face aux meilleurs glaciers du monde, la Gourmand’Ice, à Verviers, décroche une médaille avec son parfum whisky

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au retour de son court séjour en Sicile, Fabio Marasti est fier, et il a de quoi. Le glacier de Verviers – qui a une boutique à Heusy ainsi que dans la Ville dans la Ville – revient avec une magnifique 3e place ex aequo obtenue dans l’un des concours de glace les plus réputés au monde, le festival Sherbeth. « C’est la première fois que je participe à celui-là. Il est dans le top mondial des concours de glace, c’est un des plus grands. Il y avait une trentaine de glaciers venus du monde entier, du Japon, du Canada… »