Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise: marchés de Noël, salons de vin et exposition

1. Marchés de Noël

La saison des marchés de Noël a commencé, les villes se remplissent d’échoppes et de décorations. À Stembert, le marché de Noël des artisans et créateurs se tiendra au Rucher du Chanteloup, rue Gand Ry 44. Il sera ouvert samedi de 11 à 19h et dimanche de 10 à 16h. Découvrez également l’exposition Magie de Noël et venez déguster des bières de Noël à la Tanière des Leûps, le samedi de 15 à 21h et le dimanche de 10 à 18h.