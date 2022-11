Violences sexuelles: 5 nouvelles cellules EVA à Bruxelles pour 2023

D’après les chiffres récemment publiés du Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles, de l’hôpital Saint-Pierre, chaque mois environ 40 à 50 victimes, pour la plupart des étudiantes, se présentent au centre. Face à ces statistiques, la députée Hilde Sabbe (one.brussels) a interpellé la secrétaire d’État à l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou (PS) sur la manière dont la Région veut protéger les étudiants contre les violences sexuelles

« Le Centre de Prise en charge est situé à 1000 Bruxelles, tandis que les grands campus sont situés à Etterbeek, Ixelles et Jette. Assez loin et ce qui représente un frein supplémentaire », note Hilde Sabbe (one.brussels) qui se demande s’il ne faut pas plus travailler sur place.