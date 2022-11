Depuis Gosselies, Sonaca et ses 20 partenaires poursuivent leur voyage à bord de l’avion de demain, plus écologique et plus économique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’air est connu : l’union fait la force. Initié en novembre 2020, le plan Wings – pour Walloon Innovations for Green Skies – réunit les fleurons aéronautiques, les PME, les centres de recherche. But de la manœuvre : permettre aux industries aéronautiques wallonnes de maintenir le cap sur la recherche pour conforter leur positionnement par rapport à la concurrence et concentrer les forces disponibles sur l’avion décarboné. Pour faire mouche, 112 millions d’euros, subsidiés pour moitié par la Région wallonne et le solde apporté par les entreprises.

P.Sch.

La première phase du plan est aujourd’hui terminée. Et les évaluations sont favorables. On épinglera ici l’utilisation de l’intelligence artificielle pour optimiser la matière et l’énergie consommée pour la production des pièces métalliques ou encore le développement de nouvelles technologies uniques au monde pour la nouvelle la nouvelle génération de moteurs qui consommeront 20 % de moins que leurs prédécesseurs…