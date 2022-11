Coupe du monde: l'Angleterre et les États-Unis se quittent sur un partage (0-0)

L’Angleterre et les Etats-Unis se sont quittés sur un nul vierge, vendredi, au stade Al Bayt d’Al Khor, dans le groupe B de la Coupe du monde de football au Qatar. Ce qui signifie que tout reste encore possible dans cette poule.

La première période était équilibrée. Après une meilleure entame de match anglaise, les Américains prenaient confiance et devenaient de plus en plus dangereux au fil des minutes. Point culminant de cette bonne période américaine, la frappe de Christian Pulisic, servi par Yunus Musah, repoussée par la transversale de Jordan Pickford (33e).

Après une nouvelle menace américaine, avec une bonne incursion de Sergino Dest, dont le tir était dévié par Harry Maguire (41e), les Anglais héritaient de leur meilleure occasion en fin de période lorsque Mason Mount obligeait Matt Turner à se détendre (45e).

Au retour des vestiaires, les Etats-Unis remettaient la pression sur la défense anglaise, sans parvenir toutefois à se créer de réelles opportunités.

Les montées de Jack Grealish et Marcus Rashford dynamisaient un peu le jeu anglais. Le tir du second cité sur une talonnade du premier n’inquiétait pas outre mesure Turner (88e). En tout fin de match, une tête d’Harry Kane passait à côté (90e+3).

Plus tôt dans la journée, l’Iran s’est relancé en battant le pays de Galles 0-2. Au classement, l’Angleterre reste en tête du groupe avec 4 points. L’Iran suit avec 3, devant les Etats-Unis (2) et le pays de Galles (1).

Mardi 29 novembre, l’Angleterre terminera ce premier tour par un derby face au pays Galles. Les Etats-Unis joueront un match aux connotations géopolitiques face à l’Iran.