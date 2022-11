Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Égalité des genres: «Je veux mieux sensibiliser les jeunes»

Dès décembre, le projet Campus sera lancé. Il a pour objectif d’organiser des séances d’information et d’actions en milieu festif et sur les campus universitaires, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts afin de sensibiliser au consentement et aux violences sexuelles. J’ai trouvé que la question des violences sexuelles était encore trop absente de la rentrée académique et des discours de rentrée. Il faut plus de politique de prévention (éducation au consentement, définir les violences sexuelles, dans le milieu estudiantin…) : nous développons les centres, mais idéalement, il ne faudrait pas qu’il y ait de victimes dans les centres. Pour cela, il faut améliorer la prévention et la sensibilisation.

En effet, je ne suis pas là, que, par exemple, pour ouvrir des centres de prise en charge de violences sexuelles. D’ici juin 2023, on aura un centre à moins d’une heure des victimes. Aujourd’hui, on a sept centres. quatre ont été ouverts depuis le début de la Vivaldi. J’en ouvre encore trois nouveaux, début 2023, un à Genk, un à Namur et un à Arlon. On va bientôt lancer une grande compagne d’information pour faire connaître ces dix centres. On remarque qu’il y a encore trop de jeunes qui ne connaissent pas les centres actuellement.

Avec la polémique du brassard, l’attitude de la FIFA est regrettable. Je suis scotchée du culot de la FIFA qui dit qu’on mélange tout en ramenant la politique dans le sport alors que ce sont eux qui veulent donner des sanctions sportives à des joueurs qui affichent des valeurs de défense des droits humains qui sont universelles. On doit les défendre partout et tout le temps. Cela nous touche d’autant plus que nous travaillons pour une Belgique LGBTQIA+ friendly ». Chaque ministre s’est engagé dans ses matières à mettre en place une société plus inclusive.

«Je serai à la manif ce dimanche à Bruxelles»

La manifestation nationale a lieu ce 27 novembre à Bruxelles. - ISOPIX

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, une Marche nationale se tient à Bruxelles vous y serez ?

« En effet. Cette mobilisation est essentielle pour rappeler que les femmes et les minorités de genre sont victimes de multiples formes de violences. Je rappelle aussi aux femmes qui ont peur d’aller au commissariat qu’elles peuvent prendre contact 0800/30.030 qui est accessible 7 jours sur 7 de manière anonyme, gratuite… En 2022, en Belgique, au moins dix-huit femmes ont déjà été tuées parce qu’elles étaient des femmes. Elles étaient au moins vingt-deux en 2021, vingt six en 2020, vingt-quatre en 2019, trente-neuf en 2018 et au moins quarante-trois en 2017. La loi-cadre #StopFéminicide dote la Belgique d’un ensemble d’instruments de mesure des féminicides et de protection des victimes. C’est une première en Europe. »

Vous pouvez nous donner la définition ?

Elle distingue le féminicide intime (par exemple une compagne), le féminicide non-intime (par exemple une femme dans un réseau de prostitution), le féminicide indirect (par exemple suite à un avortement forcé ou une mutilation génitale féminine) et l’homicide fondé sur le genre (par exemple un homme transgenre). En outre, on y définit non seulement les féminicides, mais aussi les différentes formes de violence qui peuvent précéder un féminicide, comme la violence sexuelle, la violence psychologique et le contrôle coercitif. La « perspective de genre » est également définie juridiquement, pour la première fois. »

Vous vous attaquez aussi aux auteurs…

« On travaille de plus en plus à l’éloignement de l’auteur et pas qu’à celui de la victime parce qu’alors, elle est punie deux fois. Elle doit quitter son environnement, son lieu, changer de logement. On travaille donc à l’éloignement de l’auteur, et ce dernier est suivi. Un outil existe depuis 2013. Il n’est malheureusement pas encore utilisé de la même manière par tous les parquets. Aujourd’hui, depuis la création de l’outil, on est autour de 2.000 éloignements d’auteurs. Ce n’est pas assez, c’est même très peu. On doit faire mieux. »

V.Li.