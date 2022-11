Un an de prison avec sursis requis contre l’ex-compagnon de la danseuse Jeny Bosenge

La procureure a requis, vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine d’un an de prison avec sursis à l’encontre de Bryan Bule Lumbala, l’ex-compagnon de la danseuse et chorégraphe Jeny Bosenge, pour coups et blessures sur cette dernière, commis le 29 septembre 2021.

La procureure a précisé qu’elle ne s’opposait néanmoins pas à une suspension probatoire du prononcé de la condamnation.