Qui ne connaît pas Cali ? Le chanteur français, originaire de Perpignan, aligne les tubes depuis une vingtaine d’années, écume régulièrement les scènes de concert et de festivals en Belgique, notamment à Ronquières et surtout aux Francofolies de Spa. Bruno Caliciuri, de son vrai nom, était encore à Soignies cet été à l’occasion du festival Août en Éclat. Et le 17 décembre, Cali revient en région du Centre, à La Louvière plus précisément, mais dans un format différent, un spectacle musical seul en scène, « Ne faites jamais confiance à un cowboy », au Théâtre de Central.

Cali, dans quel contexte serez-vous présent le 17 décembre à Central ?

C’est un peu une tournée anniversaire : l’an prochain c’est le 20e anniversaire de mon premier album, « L’Amour Parfait ». Mais si je viens, c’est aussi parce que je suis un des Français qui a le plus joué en Belgique. Je suis déjà venu une vingtaine de fois cette année. On s’occupe bien de moi ici, bien plus qu’en France. En mode concert, mais aussi, cette fois, en seul en scène. J’ai déjà joué quelques fois « Ne faites jamais confiance à un cowboy » en Belgique. Ce sera ma dernière date chez vous cette année, la veille je serai à Mouscron.

Quel est le principe d’un spectacle musical comme « Ne faites jamais confiance à un cowboy » ?

C’est un spectacle qui allie mes deux passions : la chanson et le théâtre. Il y a une vraie mise en scène, mais il s’inscrit aussi dans la perspective de la sortie de mon dernier album, « Ces Jours qu’on a presque oubliés », sorti cette année, très acoustique, très organique. Dans le spectacle, je joue le rôle d’un clochard sur un banc. Cela commence une fois le public installé… je fais mine de me réveiller, je suis encore étourdi et je commence par les mots « avant, j’étais chanteur… ». Je raconte un peu ce que je veux, je chante comme si j’avais écrit les chansons la nuit d’avant. Ce sont des chansons qui parlent de ma vie, de la vie en général, celle qui est faite de hauts et de bas, des grands moments, des petites joies, des drames de l’existence. C’est très poétique. Comme disait John Ford, « Quand la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende… ». C’est issu du film « L’homme qui tua Liberty Valence ».