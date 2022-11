Black Friday: les petits commerçants de La Louvière en ont aussi besoin pour écouler leurs stocks

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Black Friday, avant tout une grande action marketing et commerciale qui profite aux grandes enseignes ? Ce n’est pas tout à fait exact. Si on peut penser que baisser les prix, et donc les marges, ne fait pas spécialement du bien aux petits commerçants en ces temps de crise, c’est aussi pour eux une façon de liquider des stocks qui n’ont pas trouvé preneur à cause de cette même crise.

C’est notamment le cas pour la boutique « Les P’tits Bonelli », rue Albert 1er à La Louvière. Un magasin spécialisé dans les vêtements pour enfants et ados. « Le black friday ? Bien entendu que nous participons », explique la gérante, Jessica Bonelli. « Nous étions un des premiers à le faire à La Louvière il y a quelques années. Je ne voyais alors pas trop d’intérêt dans la braderie de septembre, que je trouvais un peu désuète. »