Sarah Pollet, l’ex-avocate de Michelle Martin, future juge de paix à Arlon

Elle est une des ténors du monde judiciaire luxembourgeois. Après avoir démarré sa carrière au barreau de Namur en 1993, Sarah Pollet est arrivée en province de Luxembourg en 1999. Au début des années 2000, sa carrière prend un tournant. Son nom dépasse largement les limites du territoire luxembourgeois lorsqu’elle décide d’assurer la défense de Michelle Martin. Âgée alors de 34 ans, elle va vivre la lumière du procès le plus médiatisé de l’histoire de notre pays. Durant des mois, elle assura donc la défense de l’ex-épouse de Marc Dutroux. Elle devra faire face à la pression médiatique, mais aussi aux critiques de l’opinion publique. Elle assume et se démarque. Le journal français Libération lui fait l’honneur de dresser son portrait lorsqu’elle choisira d’assumer la défense Monique Olivier l’épouse d’un autre monstre : Michel Fourniret.

Lire aussi> Un mois d’octobre calamiteux pour la chasse en province de Luxembourg: la faute au loup?

Enfant, elle écoutait les chroniques judiciaires

« Etant gosse, j’ai toujours argumenté, négocié, passé vingt minutes à expliquer à mes parents que j’avais raison quand ils me disaient « tu as tort ». C’est de l’inné », explique alors cette fille de sociologues à nos confrères français. Enfant, elle lit toutes les chroniques judiciaires du Soir. « On écoutait religieusement tous les deux les chroniques judiciaires de Philippe Toussaint sur RTBF », avait-elle aussi détaillé à Libération. Biberonnée par les grands noms du droit Gisèle Halimi, Robert Badinter ou encore Jacques Vergès, Sarah Pollet donnera un tournant à sa carrière en 2008 lorsqu’elle décide de rejoindre le parquet.