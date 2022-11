Coupe du monde: dimanche, les Diables peuvent déjà être qualifiés pour les 8es de finale... et 1ers de leur groupe!

Grâce à la difficile victoire contre le Canada (1-0), mercredi, et au nul vierge entre la Croatie et le Maroc plus tôt dans la journée, les Diables rouges peuvent assurer leur place en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche. Ils pourraient même déjà remporter le groupe, mais ce cas de figure est plus faible.

Pour cela, les Belges devront battre le Maroc (coup d’envoi à 14h00). Avec six points au compteur, les troupes de Roberto Martinez seront assurées de disputer les huitièmes de finale. Un partage ne suffira pas, peu importe le résultat de l’autre match de dimanche entre le Canada et la Croatie (17h00). Dans ce cas, la décision tombera lors de la dernière journée.

La victoire du groupe appartient également aux possibilités dimanche. Pour cela, outre une victoire contre le Maroc, il faudrait un partage entre le Canada et la Croatie.

Le groupe de la Belgique croise avec le E où figurent l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Mercredi, l’Espagne a réalisé une démonstration face au Costa Rica (7-0) tandis que le Japon a surpris l’Allemagne (1-2). Les Diables pourraient donc retrouver les Japonais, quatre ans après un mémorable huitième de finale lors du Mondial 2018.

S’ils passent au deuxième tour, les Diables Rouges sortiraient de la phase de groupes pour la cinquième fois d’affilée dans un grand tournoi (Coupe du monde ou Euro), un record.

Une victoire contre le Maroc signifierait un record dans le tournoi: il s’agirait en effet de la neuvième victoire de suite en phase de groupes d’un Mondial. Avec huit qualifications de suite, les Belges partagent actuellement le record avec le Brésil, qui avait aligné huit succès de suite dans les poules entre 1986 et 1994 et entre 2002 et 2010. La série des Diables a commencé en 2002 lors de la Coupe du monde au Japon et en Corée du Sud.