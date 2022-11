Succès pour l’achat groupé de combustibles à Hamoir: près de 100 ménages ont répondu à l’appel

Lors du conseil du 8 novembre, l’échevin des affaires sociales de Hamoir, Loïc Jacob, annonçait que la commune se lançait dans l’achat groupé de combustibles. Une première sur Hamoir. Les citoyens avaient jusqu’à ce vendredi pour adhérer ou non au projet de recevoir conjointement du pellet ou du mazout.

Sans surprise en cette période de crise énergétique, force est de constater que cette initiative a rencontré du succès. « En effet, on est content, cela fonctionne bien », nous dit Loïc Jacob. « On a eu un peu plus de 80 réponses de ménages pour le mazout ainsi qu’une dizaine de demandes pour le pellet. Cela correspond à 48.500 litres de mazout et 200 à 300 citoyens concernés. J’ai eu plusieurs citoyens au téléphone, et on ressent qu’ils en avaient besoin, même pour quelques euros. Ils sont à la recherche d’économie. »