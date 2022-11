Le CRF se mobilise pour Viva for Life: «Quand on voit qu’un enfant sur quatre vit en dessous du seuil de la pauvreté, on se doit d’agir»

de videos

20h. Les bassins du centre de réadaptation fonctionnelle, le CRF de Verviers, accueille encore des nageurs, cinq femmes, ce vendredi 25 novembre. Pendant 48h, des groupes vont se relayer nuit et jour pour soutenir Viva for Life et apporter des dons et du temps. 250 personnes participent à cette action de solidarité à destination des enfants vivant sous le seuil de la pauvreté. Le coordinateur, Henri Defawes, a même dû imposer des restrictions, tant l’engouement est palpable. Cet homme à la tête du CRF ne cache pas sa fierté, et relativise. « Nous n’avons que cinq vélos, donc de toute façon on ne peut accueillir plus de monde. »