Guerre en Ukraine: Alexander De Croo et Hadja Lahbib ont rencontré Zelensky à Kiev, «nous continuerons à vous aider tant que cela sera nécessaire»

Volodymyr Zelensky a remercié M. De Croo et la Belgique pour le soutien apporté à son pays. «Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l’intérêt de chacun», a-t-il déclaré.

«Nous sommes heureux de participer à ce projet», a déclaré M. De Croo après l’annonce. «Cela permet d’éviter que certains pays ne tombent dans la famine, mais aussi d’aider l’économie ukrainienne».

M. Zelensky avait également informé M. De Croo de l’état du système énergétique ukrainien, suite aux récentes frappes de Moscou. «Nous voyons la Russie cibler votre population et votre infrastructure énergétique afin de plonger votre peuple dans l’obscurité et le froid», a répondu le Premier ministre belge. «Alors aujourd’hui, en ces moments difficiles, il est important d’être là».

Le Premier ministre a également donné des précisions sur l’aide fournie à l’Ukraine par la Belgique. «Nous continuerons à vous aider tant que cela sera nécessaire», a-t-il ponctué.

Depuis le début de la guerre, voici neuf mois, la Belgique a libéré un total de 221,7 millions d’euros, ventilés comme suit: 145 millions d’euros d’appui militaire et 76,7 millions d’euros d’aides civiles (59,7 millions d’euros d’aide humanitaire dont 9,8 millions d’euros via B-FAST, 6,4 millions d’euros pour les droits humains et la lutte contre l’impunité et 10,6 millions d’euros en faveur de la résilience et de la reconstruction).

Vendredi, le Conseil des ministres a approuvé une enveloppe de 23,2 millions d’euros incluant notamment des fonds pour la reconstruction (ciblant les infrastructures et les services sociaux, et en priorité les hôpitaux), un vaste programme d’aide humanitaire via B-FAST, l’UNICEF (accès à l’eau, aux infrastructures d’hygiène et sanitaires, à la protection sociale et à l’alimentation) et le Programme alimentaire mondial (achat et transport de céréales vers les pays les plus vulnérables dans le cadre de «Grain from Ukraine").