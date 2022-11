La France vise les huitièmes… et l’Arabie saoudite aussi, Messi dos au mur: le programme du jour à la Coupe du monde

La fièvre va s’installer samedi chez les fans de la France, de l’Argentine et de l’Arabie Saoudite, entre autres, lors d’une 2e journée des poules C et D qui va faire un premier tri.

Mardi, les Bleus ont bien entamé leur Mondial en secouant les Socceroos australiens (4-1) grâce notamment à un doublé d’Olivier Giroud, le remplaçant de Karim Benzema, désormais bien installé à la pointe de l’attaque.

Mais le Danemark sera plus difficile à battre, dans la foulée de ses deux victoires contre les Bleus en 2022. Et les Danois auront d’autant plus besoin de points qu’ils n’ont pu faire que match nul contre la Tunisie mardi (0-0).

Ce sera un peu la finale du groupe, avec en jeu un billet pour les huitièmes que les Bleus pourraient déjà réserver, et en deuxième rideau un Tunisie-Australie qui peut permettre aux Tunisiens de continuer à rêver, jusqu’au troisième match.

Le même jour, dans le Groupe C, l’Argentine aura besoin d’un Leo Messi en version PSG 2022-23 pour lancer avec un peu de retard sa campagne de favori du Mondial, sur le papier.

Ce sera contre le Mexique et l’ambiance promet d’être chaude sur la pelouse du Lusail Stadium. Les hommes de Scaloni n’ont plus de droit à l’erreur, ils ont pris une claque d’entrée et ils vont devoir justifier leur statut de favoris, sur le papier.

Enfin, on saura samedi si l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard, dopée par sa victoire inaugurale, amplement méritée (2-1), contre l’Albiceleste, est capable d’enchaîner en prenant au moins un point contre la Pologne de Robert Lewandowski.

Les Polonais n’ont pas réussi à battre les Mexicains (0-0) car un penalty de « Lewy », 34 ans, meilleur buteur de l’histoire de sa sélection, a été détourné par « Memo » Ochoa, 37 ans, qui dispute son 5e Mondial. Ce même Ochoa chargé de repousser les assauts argentins samedi. Ce sera chaud.

Groupe C

(14h00) Pologne – Arabie Saoudite

(20h00) Argentine – Mexique

Groupe D

(11h00) Tunisie – Australie

(17h00) France – Danemark