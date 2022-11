«Kosmos»: théâtre pour jeune public à Quaregnon

Parmi toutes ces questions, Jasmina Douieb et Lara Hubinont en ont choisi une très vieille qui nous vient des Grecs. Les amateurs de mots compliqués l’appellent « mythologie », mais en réalité, c’est l’histoire d’une fille qui s’appelait Gaïa, qui a fabriqué le ciel, les montagnes et les chips, puis qui a eu un fils, un certain Chronos, qui lui-même eut des enfants assez célèbres.