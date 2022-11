Avertissement de l’AFSCA: attention, ce produit que vous avez peut-être acheté pourrait contenir des petits morceaux de verre!

Les produits concernés ont été conditionnés dans des emballages de 57,5 g individuels ou par six. Ils ont été mis en rayon le 14/11 et portent les numéros de lots suivants : 22297 et : 22297.

Les petits gâteaux ont été vendus dans différents magasins en Belgique. Les personnes qui les auraient achetés sont priées de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente, où ils leur seront remboursés.