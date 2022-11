Eden Hazard n’est «pas inquiet» du niveau de jeu des Diables avant d’affronter le Maroc à la Coupe du monde: «Je suis confiant pour les matches à venir»

La Belgique affronte le Maroc ce dimanche avec dans le viseur, une qualification pour les 8es de la Coupe du monde. À la veille de ce match, Eden Hazard a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. En manque de rythme puisqu’il ne joue quasi plus en club, le capitaine des Diables rouges confie qu’il se « sent bien » après avoir disputé 60 minutes face au Canada.

« J’ai bien récupéré après ce premier match », explique Hazard. « Nous verrons si je joue dimanche et combien de temps je serai sur le terrain. »

de videos

Les critiques, il ne s’en préoccupe pas. « Je n’y attache pas trop d’importance. Je me concentre sur le terrain. Je sais ce que je peux apporter à l’équipe. Il y aura toujours des critiques, mais cela ne me préoccupe pas. J’essaie de faire de mon mieux pour aider l’équipe et c’est tout ce que je peux faire. Je gère ça à ma façon. »

Jeudi contre le Canada, les Diables ont décroché une victoire peu convaincante. Faut-il dès lors s’inquiéter du niveau de l’équipe belge ? « Oui et non », lance Hazard. « Notre première mi-temps contre le Panama en 2018 a également été difficile. Dans un tel match d’ouverture, il y a toujours beaucoup de stress. Mais je suis confiant et je ne suis pas inquiet pour les matches à venir. Nous avons des joueurs qui sont bons avec le ballon. Il s’agit juste de les trouver. Nous avons eu trop de frayeurs contre le Canada. Nous devons oser jouer notre jeu. Tactiquement, nous étions bons. »

Lire aussi> Coupe du monde: les Diables rouges veulent une revanche et la qualification

Néanmoins, entre 2018 et 2022, quatre ans ont passé et l’équipe belge ne présente pas tout à fait le même visage. « Je me rends compte qu’il y a quatre ans, nous avions de meilleures chances de remporter la Coupe du monde », avoue avec honnêteté le capitaine des Diables. « Notre équipe était meilleure à l’époque, je peux certainement l’admettre. Mais notre noyau est complet et nous avons le meilleur gardien de but du monde et l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. On verra bien où cela nous mènera. »

Pour leur 2e match au Qatar, les hommes de Roberto Martinez devront se défaire du Maroc, qui a tenu en échec la Croatie (0-0). Une « bonne équipe », estime le Brainois. « Ils ont de bons joueurs, des hommes qui feront la différence. Nous devrons être prêts, mais je ne suis pas inquiet quant à notre niveau. »